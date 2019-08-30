Екатеринбург, , 19:05 — REGNUMЗадержанный в Екатеринбурге инспектор ГИБДД мог получить 150 тысяч рублей в качестве взяток. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Подозреваемый, считают следователи, содействовал взяткодателям в сдаче экзаменов на право управления транспортным средством и получении водительских удостоверений. С 2017 по 2019 год старший государственный инспектор получил 150 тысяч рублей, считают следователи.

Уголовные дела заведены по статьям «Получении взятки в крупном размере» и «Посредничество во взяточничестве». В рамках дел установлены не только полицейский, но и другие подозреваемые.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о задержании инспектора ГИБДД. Некоторые издания посчитали, что речь идёт о родственнике одного из высокопоставленных чиновников, но эта информация не подтвердилась.

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