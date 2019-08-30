Москва, , 18:34 — REGNUMВ Москве трое вооружённых людей ограбили офис финансового учреждения. Об этом сообщили 30 августа в пресс-службе столичного управления МВД России.

Ограбление Иван Шилов © ИА REGNUM

«В помещение финансово-кредитного учреждения вошли трое неизвестных и, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовали деньги», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что злоумышленники забрал крупную сумму денег в сумке, после чего скрылись с места преступления.

По информации источника агентства «Москва» в правоохранительных органах, инцидент произошёл в пункте обмена валюты, расположенном на улице Братиславская на юго-востоке столицы.

Правоохранительные органы в настоящее время предпринимают меры по розыску преступников.