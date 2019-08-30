Архангельск, , 18:13 — REGNUMЗдание перинатального центра в Архангельске, введенное в эксплуатацию 1 июня 2018 года, уже успело огорчить своим качеством работающих там медиков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

У персонала есть претензии к работе системы водостока, водоснабжения, к качеству прокладки электросетей. Выявлены проблемы и в актовом зале, где после сильных дождей стала протекать кровля.

Выявленные нарушения подрядчик уже начал устранять по гарантии, но процесс движется не быстро. Как сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве, строители затягивают сроки ремонта, ссылаясь на отсутствие средств.

«Сдать столь масштабный объект так, чтобы в дальнейшем не появилось нареканий, практически невозможно. Подрядчик признает, что в большинстве случаев ремонт должен быть осуществлен в рамках гарантии. Часть недоделок уже устранена, вместе с тем работы необходимо вести более оперативно», — заявил заместитель председателя правительства Архангельской области Артем Вахрушев, проинспектировавший ход работ.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство архангельского перинатального центра началось еще в 2014 году в рамках федеральной программы. Объектсобирались сдатьв 2016 году. Перенос сроков в конечном итоге привел к смене генерального подрядчика (компания «РТ-Соцстрой»). В общей сложности на строительство центра потратили 2,8 млрд рублей.

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