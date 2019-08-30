Великий Новгород, , 18:07 — REGNUMВ Великом Новгороде сегодня, 30 августа, региональный оперативный штаб провёл антитеррористическое учение, в ходе которого спасали захваченных террористами заложников на избирательном участке. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-группе регионального управления ФСБ, учения прошли на территории средней школы №9, где находится один избирательных участков.

По замыслу учения, в единый день голосования неустановленные лица вошли на этот избирательный участок, ранили сотрудника полиции и захватили в заложники избирателей и членов избирательной комиссии. Направленный на место наряд полиции был обстрелян злоумышленниками, после чего они сообщили о том, что школа заминировали и пригрозили убить заложников в случае приближения полицейских к зданию. Далее в ходе учений были проведены переговоры, в ходе которых террористы выдвинули ряд неприемлемых требований, а в случае отказа от их выполнения высказали угрозу убийства заложников. Одновременно с этим поступили сообщения о минировании ещё одной школы (новой школы №37 в Псковском районе) и железнодорожного вокзала.

В ходе учений были проведены эвакуация школы № 37 и посетителей вокзала, организована работа резервного избирательного участка. Отработана нейтрализация самодельного взрывного устройства, найденного на платформе вокзала.

«В результате проведенной учебной контртеррористической операции преступники обезврежены, заложники освобождены», — сообщили в пресс-группе УФСБ России по Новгородской области.

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