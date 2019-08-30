Белгород, , 17:53 — REGNUMУчастковый ветеринарный врач из польского города Устшики-Дольне засомневался в подлинности ветеринарных сертификатов из Белгорода. В страну пытались ввезти пятерых котов, по документам, якобы оформленным в управлении Россельхознадзора по Белгородской области и заверенным печатью Белгородской областной ветеринарной станции по борьбе с болезнями. Об этом рассказали 30 августа в пресс-службе регионального Россельхознадзора.

Специалисты ведомства выяснили, что подобной ветстанции вообще не существует: в Едином государственном реестре юридических лиц такая организация не зарегистрирована. Судя по документам, владельцы животных проживают в Белгороде по адресам, которых не существует. Информацию о поддельном ветеринарном враче направили в Польшу и Управление ветеринарии Белгородской области.

В июле 2019 года по подобным сертификатам, подписанным тем же сотрудником, уже пытались вывезти в страны ЕС четырёх собак.