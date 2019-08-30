Азовский район, Ростовская область, , 17:04 — REGNUMВ Азовском районе Ростовской области загорелся камыш. На месте работают 40 человек и 14 единиц техники. Об этом ИА REGNUM проинформировали в региональном управлении МЧС 30 августа.

Сообщение о возгорании в районе хутора Усть-Койсуг поступило на пульт дежурного в 15:48 (время московское).

«Угрозы населённым пунктам нет. Площадь уточняется», — отметили в ведомстве.

Точная площадь пожара станет известна после его локализации.

ИА REGNUM напоминает, что 27 августа донские огнеборцы в течение шести часов боролись с огнём, распространившимся на площади 5 гектаров. Возгорание произошло в районе северо-восточной окраины города Батайска.

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