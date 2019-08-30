Вашингтон, , 16:55 — REGNUMАмериканская разведка выдвинула новую версию взрыва на военном полигоне под Северодвинском. Об этом сегодня, 30 августа, сообщает CNBC со ссылкой на источники, знакомые с отчетом разведки США.

По мнению спецслужб США, взрыв на военном полигоне в Архангельской области стал последствием операции по подъему ядерной ракеты со дна моря.

Утверждается, что участники испытаний пытались спасти снаряд, который был потерян в ходе предыдущих испытаний. Другой источник утверждает, что взрыв прогремел на одном из судов, участвовавших в испытаниях, что привело к реакции в ядре ракеты. Именно это и привело к утечке радиации.

Также в отчете разведки США утверждается, что утечка радиации не представляет угрозу для здоровья людей и окружающей среды.