Керчь, Крым, 30 августа 2019, 16:54 — REGNUMВодитель легкового автомобиля Toyota не справился с управлением и врезался в барьерное ограждение на Крымском мосту. Об этом ИА REGNUM 30 августа сообщили в пресс-службе ФКУ «Упрдор «Тамань».
По словам специалистов, движение по всем полосам на мосту осуществляется в штатном режиме.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пьяный водитель попытался скрыться от госавтоинспекторов в районе Евпатории и протаранил патрульный автомобиль, травмировав нескольких полицейских.