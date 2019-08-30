Керчь, Крым, , 16:54 — REGNUMВодитель легкового автомобиля Toyota не справился с управлением и врезался в барьерное ограждение на Крымском мосту. Об этом ИА REGNUM 30 августа сообщили в пресс-службе ФКУ «Упрдор «Тамань».

"Во время движения по автодороге на Крымском мосту водитель автомобиля Toyota допустил столкновение с барьерным ограждением, превысив, по предварительным данным, скорость. В результате ДТП пострадали сам водитель и пассажиры автомобиля, им была оказана медицинская помощь», — отметили в пресс-службе.

По словам специалистов, движение по всем полосам на мосту осуществляется в штатном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пьяный водитель попытался скрыться от госавтоинспекторов в районе Евпатории и протаранил патрульный автомобиль, травмировав нескольких полицейских.