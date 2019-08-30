Севастополь, , 16:52 — REGNUMДва несовершеннолетних жителя Севастополя сорвались с обрыва в районе улицы Горпищенко. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 августа в пресс-службе центра обеспечения мероприятий гражданской защиты города.

«Пятнадцатилетние мальчик и девочка упали с обрыва в районе Келин-балки. Они были в таком состоянии, что не смогли назвать свои фамилии», — отметили в центре.

По словам специалистов, по предварительным данным, у мальчика сломаны руки, а у девочки — множественные травмы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее двое туристов сорвались со скалы на мысе Фиолент под Севастополем. Оба пострадавших были госпитализированы со множественными травмами.