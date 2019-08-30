Санкт-Петербург, , 16:36 — REGNUMВ Санкт-Петербурге мигрант, работающий на автомойке, угнал автомобиль каршеринговой компании и пытался удрать от полиции. Но попал в ДТП и был задержан.

Как рассказали в пресс-службе Главка МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, грубого нарушителя правил дорожного движения сотрудники ДПС заметили вечером 29 августа на Московском проспекте. Водитель автомобиля Hyundai Solaris проигнорировал требования сотрудников полиции об остановке, увеличил скорость и попытался скрыться. За ним пустились в погоню.

На Лиговском проспекте нарушитель не справился с управлением и врезался в препятствие, после чего был задержан и доставлен в полицию.

«Оказалось, что задержанный — работник автомойки, гражданин сопредельного государства. Автомашина принадлежит каршеринговой компании, иномарку в тот день оставили для помывки, а работник решил взять ее покататься», — отметили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, добавив, что мигрант не смог предъявить документов, подтверждающих легальность его нахождения в РФ.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту угона. Кроме того, на задержанного составлены протоколы за нарушение ПДД.

Добавим, что за последний месяц полицейским в Петербурге пришлось уже несколько раз догонять нарушителей. Для некоторых из последних погоня закончилась трагически.

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