Черкесск, , 16:10 — REGNUMВ Карачаево-Черкесии произошло нападение на кандидата в депутаты народного собрания. Жертвой нападения неизвестных стал представитель КПРФ Иван Колесников. Как пишет «Блокнот.ру», неизвестные в масках устроили в его доме погром, а самого задержали.

Инцидент, по данным портала, произошел около 06:00 30 августа. По данному факту началась проверка. Юрист КПРФ Дамир Муллин, сообщил, что «все, кто участвовал в задержании Колесникова, вооружены и не имеют отношения к правоохранительным органам», у них также нет документов на проведение обыска.

«Блокнот.ру» сообщает, что начальник отдела информации и общественных связей МВД по КЧР Казим Байбанов отверг участие в инциденте правоохранительных органов. По данному факту прокуратура республики организовала проверку. Об этом в ведомстве сообщили изданию «АиФ».

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Как сообщало ИА REGNUM, в Карачаево-Черкесии в единый день голосования 8 сентября 2019 года состоятся выборы в парламент республики. Предвыборная борьба проходит не гладко. В июле КПРФ была снята с выборов по решению избиркома и Верховного суда. Позже это решение было отменено и список партии был зарегистрирован ЦИК.