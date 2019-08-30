Рязань, , 15:58 — REGNUMЖителя посёлка Болонь Клепиковского района Рязанской области задержали по обвинению в покушении на убийство. 53-летний мужчина выстрелил в грудь односельчанина. Злоумышленника нашли «по горячим следам», сообщили 30 августа в региональном Следственном комитете.

По данным следствия, утром 28 августа в лесном массиве вблизи посёлка Болонь подозреваемый выстрелил из своего охотничьего ружья в односельчанина, который в это время выгуливал собаку. Раненый в грудь 51-летний потерпевший смог убежать, он успел обратиться за помощью к медикам и остался жив. Злоумышленник стрелял на почве личных неприязненных отношений, говорят следователи.

Подозреваемого задержали, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается, назначены необходимые судебные экспертизы.