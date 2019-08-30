Якутск, , 15:45 — REGNUMДва человека погибли при вынужденной посадке самолета Ан-2 в Кобяйском районе Якутии. Об этом сообщает 30 августа пресс-центр Главного управления МЧС РФ по региону.

Прибывшие на место спасатели уточнили, что на борту самолёта, принадлежащего компании «Авиаспектр», находились семь человек. Оставшиеся в живых получили травмы.

«Двое погибло, пятеро пострадавших», — говорится в сообщении.

Самолёт поднялся в воздух в местности Ус-Хатын под Якутском и следовал в населенный пункт Суордах в Верхоянском районе. Через 400 км пути экипаж был вынужден приземлиться, это произошло около озера Силян-Кюель. К пострадавшим отправили вертолет Ми-8.

Как сообщало ИА REGNUM, первоначально было известно о трех пассажирах и двух членах экипажа, кторые находились на борту воздушного судна.

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