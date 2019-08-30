Екатеринбург, , 15:27 — REGNUMВ Екатеринбурге возле дома № 7 «а» по улице Софьи Ковалевской погиб рабочий. Он выбирался из канализационного люка в тот момент, когда его сбил автомобиль.

Как сообщает информационный портал «Е1» со ссылкой на очевидцев трагического инцидента, мужчина был в серой рабочей одежде без опознавательных знаков. Также вокруг колодца не было установлено ограждения или предупреждающих знаков.

Напомним, что ранее в Екатеринбурге двое сотрудников «Водоканала» во время выполнения работ провалились в канализационный люк. В результате одного рабочего госпитализировали, а второй скончался.