Москва, , 15:24 — REGNUMВ Москве-реке обнаружили тело погибшего мужчины 1971 года рождения, сообщили 30 августа в пресс-службе Главного следственном управлении Следственного комитета РФ по Москве.

Тело найдено и извлечено из воды на территории Левобережного района столицы. При осмотре признаков насильственной смерти не оказалось. Следственные органы проводят проверку, сотрудники СК выехали на место происшествия. Они устанавливают обстоятельства случившегося.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в информации.