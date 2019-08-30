Кемерово, , 15:18 — REGNUMПочти 1,5 тонны металла — уголков, обеспечивающих устойчивость опор линии электропередачи — украл житель Кемеровского района, чтобы сдать в металлолом. Об этом 30 августа сообщает пресс-служба Кузбасского филиала компании «Россети Сибирь».

Местный житель, не раз привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу металлолома, похитил 300 метров уголка на пяти анкерных опорах высоковольтной ЛЭП напряжением 35 киловольт.

В компании отметили размах воровства: к восстановлению опор было привлечено 12 человек и три единицы техники. «Дело даже не в ущербе для электросетевой компании, а в существенном снижении надежности, которое создают злоумышленники», — пояснил начальник службы высоковольтных линий Северо-Восточных электрических сетей Николай Иванов.

Теперь кузбассовцу грозит лишение свободы, против него возбуждено уголовное дело.

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