Вашингтон, , 15:49 — REGNUMГодовалый ребенок, оставленный матерью 29 августа в автомобиле у торгового центра в городе Пайнвилл (США), погиб от жары. Об это сообщает 30 августа Associated Press со ссылкой на пресс-службу полиции Северной Каролины.

По данным ведомства, сотрудники полиции откликнулись на звонок по номеру 911 и обнаружили ребенка в автокресле в салоне транспортного средства. Несмотря на предпринятые попытки реанимации, врачи констатировали смерть малыша.

Отмечается, что представители полиции уже допросили мать погибшего ребенка, сотрудницу торгового центра. Во время допроса женщина сказала, что вспомнила о ребенке, когда собиралась уходить с работы.

Ведется следствие.