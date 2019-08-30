Екатеринбург, , 15:03 — REGNUMВ Екатеринбурге из-за закрытия на ремонт Макаровского моста изменены маршруты №№ 57 А, 043 и 045 автобусов городского общественного транспорта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

В администрации Екатеринбурга уточнили, что движение автотранспорта по мосту в обе стороны закрыто с 30 сентября по 06:00 по местному времени 2 сентября. Это связано с работами по устройству трамвайных путей.

Отметим, что такие же работы будут проводиться с пятницы по понедельник в течение последующих двух недель. Так Макаровский мост закроют для движения автотранспорта и городских маршрутов с 11:00 по местному времени 6 сентября до шести утра 9 сентября и аналогично с пятницы 13 сентября до понедельника 16 сентября.