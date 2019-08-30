Екатеринбург, , 15:18 — REGNUMЗадержанный по подозрению в коррупции офицер ГИБДД в Екатеринбурге не имеет никакого отношения к главе горздрава Денису Демидову. Об этом в соцсетях заявила руководитель пресс-службы ведомства Татьяна Ауст.

«Управление здравоохранения официально опровергает информацию, размещённую на ура.ру и е1. У начальника Управления здравоохранения Екатеринбурга нет родственников, работающих в ГИБДД», — написала Ауст.

Таким образом, задержанный офицер инспекции не мог приходиться родным братом Демидову.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в местных СМИ появились предположения, что задержанный по подозрению во взяточничестве офицер ГИБДД может приходиться родным братом главе горздрава. Офицера подозревают в выдаче водительских удостоверений за деньги.

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