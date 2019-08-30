Калуга, , 15:22 — REGNUM42-летний житель Калуги ночью на личном легковом автомобиле прибыл к участку автодороги М-3 «Украина», проходящей по территории Бабынинского района Калужской области, где стал демонтировать вкопанные в землю опоры для сетки-рабицы, установленные вдоль трассы. Проезжавшие мимо автомобилисты сделали мужчине замечание, но тот погрузил в машину 12 опор и скрылся. Об этом 30 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России.

Удивленные таким поведением очевидцы сфотографировали транспортное средство и передали информацию в территориальный орган внутренних дел. На основе сведений о марке и регистрационных номерах автомобиля полицейские установили личность подозреваемого и адрес его проживания. В настоящее время похищенное имущество изъято, а в отношении подозреваемого калужанина избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Максимальное наказание — лишение свободы на срок до четырех лет.