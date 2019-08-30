Чита, , 14:53 — REGNUMЛюбопытными фотографиями на своей странице в Instagram поделился сегодня, 30 августа, министр образования Забайкальского края Андрей Томских. Побывав в Карымском районе, он обнаружил снег.

Министр образования Забайкальского края Андрей Томских рассказал о выпавшем снеге 30 августа 2019 года Цитата из Instagram Андрея Томских

Снег в Карымском районе Забайкалья 30 августа 2019 года Цитата из Instagram Андрея Томских

«Первый снег по дороге из Чернышевска. Хребет перед Урульгой», — прокомментировал чиновник сделанные им снимки.

Дорога в Карымском районе Забайкалья 30 августа 2019 года Цитата из Instagram Андрея Томских

Напомним, последний раз о неблагоприятной погодной обстановке синоптики Забайкальского края сообщали 23 августа. Тогда сообщалось о заморозках до — 2 °C.

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