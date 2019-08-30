Екатеринбург, , 14:50 — REGNUMРодной брат одного из высокопоставленных чиновников Екатеринбурга мог быть задержан по подозрению во взяточничестве. Об этом сообщает Justmedia.

В агентстве предполагают, что родственником является офицер полиции, служащий в ГИБДД, Его могли задержать из-за выдачи водительских удостоверений за деньги., которую он якобы проводил в сговоре с руководством автошколы, полагает СМИ.

Напомним, 6 августа 2019 года бывшего сотрудника челябинской ГИБДД осудили за взятку. Экс-инспектор получил 20 тысяч рублей от местного жителя, водившего транспортное средство с поддельным водительских удостоверением.

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