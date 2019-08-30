Москва, , 14:27 — REGNUMТело президента компании Global Safe Group Дениса Щепетьева достали из Москвы-реки, сообщает РЕН-ТВ.

Отмечается, что в настоящее время на месте происшествия работают следователи, все обстоятельства произошедшего выясняются. При визуальном осмотре тела признаков насильственной смерти не обнаружено.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля в Санкт-Петербурге обнаружили тело ранее пропавшего бывшего чемпиона России и СНГ по кикбоксингу. Инцидент произошел на набережной реки Мойки.

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