Рубцовск, Алтайский край, , 14:25 — REGNUMСУ СК РФ по Алтайскому краю инициировало доследственную проверку по факту гибели рабочего на территории Рубцовского филиала акционерного общества «Алтайвагон».

Как следует из официального сообщения ведомства, тело 46-летнего работника было обнаружено 23 августа 2019 года на конвейерной ленте сталелитейного цеха. Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть наступила от механической асфиксии вследствие сдавления органов грудной клетки.

Следователи обещают проверить действия должностных лиц организации, отвечающих за технику безопасности на производстве, на наличие признаков преступления, предусмотренного ст. 143 УК РФ («Нарушение правил охраны труда»).

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области идёт проверка по факту смерти 18-летнего рабочего. Он получил травмы головы на территории одного из предприятий Кыштыма.

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