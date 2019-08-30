Самара, , 14:42 — REGNUMОколо полумиллиона рублей составил ущерб коммунального предприятия ООО «Самраские коммунальные системы» от воровства и порчи ограждений, которые служба выставляет при ремонте городских коммуникаций. Об этом 30 августа сообщает пресс-служба «РКС Самара».

По словам сотрудников предприятия, в соответствиями с правилами, ремонтируя инженерные сети, коммунальная служба выставляет ограждения, знаки, информационные таблички.

Возвращаясь на следующий день на место аварийных работ, сотрудники предприятия обнаруживают либо сломанное оборудование, либо вообще ничего не находят из-за воровства.

«За ночь могут своровать всё», — сообщили в пресс-службе коммунального предприятия.

От действий злоумышленников с начала 2019 года компании был нанесен ущерб в размере 455 680 рублей. Все факты порчи и воровства учитываются и передаются в правоохранительные органы.