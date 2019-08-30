Черкесск, , 14:17 — REGNUMПри обвале грунта на шахте в Карачаево-Черкесии пострадал один человек. Ему была оказана медицинская помощь на месте, после чего пострадавший был госпитализирован для обследования в больницу поселка Медногоский. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации Урупского горно-обогатительного комбината.

На предприятии также сообщили причины происшествия. По данным администрации, «произошел единичный сход куска горной массы на участке буро-взрывных работ 16-го горизонта». При этом пострадал 35-летний машинист буровой установки, который занимался оборкой закола.

Данный инцидент, как отметили в руководстве УГОК, не повлиял на работу предприятия. Его обстоятельства и причины поручено установить специально созданной комиссии.

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Как сообщало ИА REGNUM, инцидент в шахте Урупского горно-обогатительного комбината, входящего в структуру Уральской горно-медной компании (УГМК), произошел 30 августа, около 11:30. На глубине около 600 метров обрушилась горная порода.