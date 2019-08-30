Иркутск, , 14:01 — REGNUMВице-премьер российского правительства Виталий Мутко, уже второй день работающий в пострадавшей от мощнейшего наводнения Иркутской области, сегодня, 29 августа, рассказал, что уже, вероятно, к ноябрю «можно будет увидеть первые четыре многоквартирных дома и несколько десятков индивидуальных домов», а основное строительство жилья намерены завершить к октябрю 2020 года.

Напомним, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня 2019 года. Его спровоцировали сильные проливные дожди. Вода подтопила более 100 населённых пунктов, более 45 тысяч человек признаны пострадавшими.

Также по данным сайта иркутскпаводок.рф, более 17 тысяч человек остались без крова, а 4191 обследованных жилых помещений не подлежит восстановлению.

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