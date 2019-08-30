Ларнака, Кипр, , 14:29 — REGNUMНа Кипре 27 августа скончалась 34-летняя гражданка Латвии, принявшая психоделический препарат во время церемонии «духовного очищения». Об этом 30 августа сообщает агентство Associated Press со ссылкой на пресс-службу полиции.

По данным ведомства, инцидент произошел в городе Ларнака. Сотрудники полиции Кипра по «горячим следам» задержали гражданку России, подозреваемую в причастности к «очищению».

Кроме того, сотрудники полиции Кипра обратились в Интерпол с просьбой оказать содействие в розыске гражданина Колумбии, подозреваемого в распространении наркотиков в Ларнаке.

Ведется следствие.