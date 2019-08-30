Ларнака, Кипр, 30 августа 2019, 14:29 — REGNUMНа Кипре 27 августа скончалась 34-летняя гражданка Латвии, принявшая психоделический препарат во время церемонии «духовного очищения». Об этом 30 августа сообщает агентство Associated Press со ссылкой на пресс-службу полиции.
По данным ведомства, инцидент произошел в городе Ларнака. Сотрудники полиции Кипра по «горячим следам» задержали гражданку России, подозреваемую в причастности к «очищению».
Кроме того, сотрудники полиции Кипра обратились в Интерпол с просьбой оказать содействие в розыске гражданина Колумбии, подозреваемого в распространении наркотиков в Ларнаке.
Ведется следствие.