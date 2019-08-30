Орел, , 13:47 — REGNUMКосмический мониторинг МЧС России выявил на территории деревни Талдыкино Дмитровского района Орловской области возгорание сельскохозяйственных земель. Прибывшая по координатам от спутника к термоточке оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона обнаружила горение сухой травы на площади пять гектаров. Об этом сообщили 30 августа в пресс-службе регионального МЧС.

Возгорание обнаружили 29 августа в филиале Национального центра управления в кризисных ситуациях. На поле возле деревни Талдыкино горели стерня и остатки урожая. Силами 18-й пожарно-спасательной части огонь ликвидировали.

Пожарные дознаватели уже установили лицо, причастное к поджогу травы. В отношении нарушителя составят административный материал.