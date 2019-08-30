Первоуральск, Свердловская область, , 13:45 — REGNUMВ Свердловской области организована доследственная проверка после смерти мужчины, которого сбил электропоезд. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Уральского СУ на транспорте СКР.

Следователи уже осмотрели место гибели, а также опросили близких родственники погибшего и работников локомотивной бригады.

В ближайшее время пройдёт судмедэкспертиза, которая установит причину смерти, и другие мероприятия, которые позволят уточнить обстоятельства инцидента. По итогу проверки управление примет процессуальное решение.

Напомним, 24-летнего мужчину на 1770-м километре второго пикета на перегоне «Подволошная — Первоуральск. Молодой человек шёл по путям и не заметил электричку, поскольку был в наушниках.

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