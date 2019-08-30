Ростов-на-Дону, , 13:49 — REGNUMКоличество ДТП в Ростовской области за 7 месяцев текущего года снизилось на 22,6% в сравнении с аналогичным периодом 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

По словам министра транспорта Ростовской области Андрея Иванова, в 2019 году в регионе было на 1628 аварию меньше, чем за 7 месяцев 2018 года.

«Погибших и раненых в авариях стало меньше на 20,8% и 19,4% соответственно. Также удалось достичь снижения количества ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет», — сообщил он на заседании рабочей группы регионального проекта «Безопасность дорожного движения».

С начала 2019 года количество погибших на 100 тысяч населения составило 5,3 человека при предельном количественном показателе 12,7.

По словам министра транспорта региона, снижение аварийности произошло из-за эффективного выполнения задач по профилактике и снижению уровня дорожно-транспортного травматизма.

Напомним, что на территории Ростовской области реализуется региональный проект «Безопасность дорожного движения». Согласно этому проекту, на семи участках трасс в 2019 году, на которых произошло больше всего аварий, выполняются работы по монтажу щитов «аварийно-опасный участок» и камер фотовидеофиксации нарушений ПДД. Кроме этого, на дорогах восстанавливается дорожная разметка и недостающие дорожные знаки.