Тулун, Иркутская область, , 13:38 — REGNUMВласти весьма оперативно отреагировали на начавшееся обострение социально-экономической обстановки в Иркутской области, пострадавшей от мощнейшего наводнения летом 2018 года. Напомним, накануне, 30 августа люди, лишившиеся крова, работы и собственного бизнеса, не получившие никакой помощи, вышили на митинг в Тулуне. А уже сегодня, 30 августа, иркутское правительство сообщило, что распоряжением главы российского правительства Дмитрия Медведева из федерального бюджета выделят более 30 млн рублей для содействия трудоустройству жителей Приангарья. Известно, что большую часть из предоставляемой суммы (26 млн рублей) намерены потратить на организацию временной занятости как пострадавших от наводнения, так и работников затопленных организаций.

«Работодателям будут предоставлены субсидии на компенсацию затрат на заработную плату работников и материально-техническое обеспечение временных работ. Общая сумма компенсации затрат работодателя на одного работника составит 31,6 тыс. рублей в месяц», — отмечается в официальной информации иркутских властей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в результате мощнейшего наводнения, начавшегося в иркутской области с 26 июня, было подтоплено более 100 населённы пунктов, более 45 тысяч человек признаны пострадавшими.

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