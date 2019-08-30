Черкесск, , 13:28 — REGNUMЗадержан еще один подозреваемый по громкому делу о хищении газа на Северном Кавказе — Уали Евгамуков. Он был исполняющим обязанности исполнительного директора АО «Буденновскгазпромбытсервис» в Ставропольском крае. На момент арестов других фигурантов уголовного дела Евгамуков скрылся от следствия и находился в федеральном розыске.

О задержании Евгамукова и доставлении его в Карачаево-Черкесию сообщили в управлении ФСБ по КЧР. Суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу.

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Как сообщало ИА REGNUM, бывший министр культуры Карачаево-Черкесии Уали Евгамуков был объявлен в розыск в феврале 2019 года. Его подозревают в участии в преступном сообществе, созданном сенатором от КЧР Рауфом Арашуковым и его отцом — советником главы «Газпром межрегионгаза» Раулем Арашуковым. По данным следствия, эта преступная группа похитила у ПАО «Газпром» газа на сумму свыше 30 млрд рублей.

По уголовному делу задержаны уже девять подозреваемых. Еще один — зять Арашукова-старшего Умар Калмыков — находится все еще в бегах.

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