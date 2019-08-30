Екатеринбург, , 13:27 — REGNUMВ августе в Екатеринбурге проходила оперативно-профилактическая акция «Маяк-2019», направленная на выявления связанных с незаконным оборотом наркотиков правонарушений и преступлений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделении по связям со СМИ городского УМВД.

В ходе мероприятий изъято было изъято свыше 800 граммов наркотиков, а также возбуждено 22 уголовных дела.

Напомним, что в октябре 2018 года в Свердловской области проводились оперативно-профилактические мероприятия «Семья без наркотиков», в результате которых были выявлены 23 преступления, связанные со сбытом наркотиков.