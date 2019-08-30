Нарьян-Мар, , 13:20 — REGNUMВ заполярном поселке Амдерма выявлена недостача топлива, предназначенного для коммунальных нужд. Об этом ИА REGNUM со ссылкой на УМВД сообщил депутат от КПРФ Михаил Райн.

Согласно официальному ответу правоохранительного ведомства, в результате проверки в ЖКУ «Амдерма» была установлена недостача топлива в объеме 224,095 тонн на сумму более 12 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Примечательно, что о недостаче топлива власти поселка заявляли еще весной этого года. Однако тогда в возбуждении уголовного дела было отказано.

В настоящее время недостача топлива полностью возмещена. Угрозы отопительному сезону нет.