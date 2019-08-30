Черкесск, , 13:19 — REGNUMВ Карачаево-Черкесии продолжаются поиски 25-летенего жителя Чечни, который пропал 17 августа. По предположительной информации, он утонул в реке Кубань в районе поселка Орджоникидзевский Карачаевского района. Сегодня, 30 августа, в 08:00 поисковые работы были возобновлены, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС.

В них задействованы десять спасателей, две единицы техники и три плавсредства. Ранее уже неоднократно были обследованы русло и берега реки Кубань в районе поселка Орджоникидзевский, а также протоки, завалы и острова на участке от станицы Красногорская до поселка Важный.

Несмотря на ежедневные поисковые работы, они до сих пор не дали результатов.