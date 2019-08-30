Донецк, , 13:38 — REGNUMБоевики неонацистского формирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) попытались проникнуть на территорию ДНР, сообщили 30 августа в пресс-службе Народной милиции ДНР.

«Сегодня ночью нашими наблюдателями на линии соприкосновения была обнаружена группа противника численностью до восьми человек, продвигавшаяся в «серой зоне» к нашим позициям со стороны населённого пункта Новолуганское», — сказано в сообщении.

На половине пути между украинскими позициями и позициями народной милиции ДНР, четверо боевиков стали совершать действия, похожие на минирование территории, отметили в пресс-службе.

«Наши защитники вели наблюдение и были готовы открыть огонь на поражение, но срабатывание сигнальной мины заставило врага в спешном порядке вернуться на свои позиции», — подытожили в Народной милиции ДНР.

Как сообщили в пресс-службе оборонного ведомства ДНР, ранее боевики «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) организовали вылазку под присмотром иностранных специалистов. Они убили одного военнослужащего Народной милиции, тяжело ранили другого, и захватили в плен трёх защитников Донбасса.

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