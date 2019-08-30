Петропавловск-Камчатский, , 13:10 — REGNUMФБУ «Авиалесоохрана» обнародовало оперативно информацию о пожарах в российских лесах. По состоянию на утро 30 августа в стране проводят работы по активному тушению 144 очагов общей площадью 30 848 га, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Известно, что по площади горящих лесов в России лидирует сейчас Камчатский край (два пожара общей площадью 14 266 га). Далее следуют: Забайкальский край (30 пожаров площадью 10 221 га), Красноярский край (102 пожара площадью 5 317 га) и Иркутская область (три пожара площадью 548 га).

Как уже сообщало ИА REGNUM, на утро 29 августа в стране 139 лесных пожаров по которым проводились работы по активному тушению. Их общая площадь составляет 45 298 га. Это более чем на 5 тысяч гектаров меньше, чем сутки назад.

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