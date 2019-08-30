Первоуральск, Свердловская область, , 13:12 — REGNUMВ Свердловской области скончался мужчина, которого сбил электропоезд. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Уральского СУ.

Молодой человек был сбит на 1770-м километре второго пикета на перегоне «Подволошная — Первоуральск». 24-летний мужчина шёл по путям и слушал музыку в наушниках, не заметив приближающийся электропоезд. Машинист заметил человека, подал сигнал и даже применил экстренное торможение, но из-за близкого расстояния столкновение произошло.

Пострадавший погиб прямо на месте происшествия.

Напомним, 26 августа 2019 года электричка сбила человека на востоке Москвы. Мужчина скончался на месте.

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