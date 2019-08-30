Красноярск, , 12:59 — REGNUMОбстановка с лесными пожарами в России остаётся нестабильной. По данным ФБУ «Авиалесоохрана», если на утро 29 августа в стране действовало 106 очагов, по которым прекращены работы по тушению на основании решений региональных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, то на утро 30 августа их число увеличилось до 149. При этом общая площадь возгораний стала меньше (389 539 га против 451 949 га за 29 августа).

Больше всего очагов, которые по экономическим соображениям можно не тушить, находится в Красноярском крае (42 пожара на площади 303 525 га). Далее следуют Якутия (99 пожаров на площади 61 969 га) и Чукотка (один пожар на площади в 16 169 га).

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