Черкесск, , 12:59 — REGNUMВ Карачаево-Черкесии на предприятии, добывающем цветные металлы, произошло обрушение горной породы. При этом пострадал работник предприятия, сообщили ИА REGNUM 30 августа в пресс-службе регионального управления МЧС.

Инцидент произошел около 11:30 в шахте урупского рудника. На глубине около 560 — 600 метров обрушилась порода, сообщил в дежурную службу МЧС командир взвода спасательной части Урупского горно-обогатительного комбината.

Предварительно известно, что пострадал один работник. К нему на помощь выдвинулись 14 спасателей военизированной горноспасательной части.

Напомним, что ЗАО «Урупский горно-обогатительный комбинат» входит в состав Уральской горно-медной компании (УГМК).