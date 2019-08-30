Уфа, , 13:20 — REGNUM100 тысяч рублей были похищены с банковского счета пенсионерки в Башкирии после общения с мошенниками. Об этом 30 августа сообщает пресс-служба республиканского МВД.

По словам 62-х летней жительницы Белорецкого района, ей позвонила девушка, которая представилась сотрудником службы безопасности банка. Она сказала, что со счета пенсионерки мошенники пытаются перевести денежные средства. Далее злоумышленница порекомендовала перевести накопления на другой счет. После того, как местная жительница сняла деньги со счета, мошенница опять перезвонила ей и продиктовала реквизиты другого счета. Пострадавшая женщина, поверив ей, перевела все деньги по названным реквизитам. После этого, женщины договорились созвониться вечером. Но в назначенный час пенсионерке никто не перезвонил.

Сотрудниками полиции было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

В настоящее время следователи осуществляют действия по поиску преступников.

Напомним, что это уже второй случай подобного мошенничества на сегодня. Ранее сообщалось о том, что после звонка лже-сотрудника банка у жительницы Уфы пропали с карты денежные средства в размере 57 тыс. рублей.