Киев, 30 августа 2019, 13:04 — REGNUMНа Украине зафиксирован новый летальный случай кори, сообщили 30 августа в пресс-службе Центра общественного здоровья при министерстве здравоохранения Украины, сообщается на сайте организации.
В пресс-службе рассказали, что сначала заболел старший брат умершего, который также не был привит, однако не имел подобных противопоказаний.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за год заболеваемость корью в мире возросла почти в три раза. Рост заболеваемости отмечается везде, кроме Северной и Южной Америки.
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