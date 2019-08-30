Киев, , 13:04 — REGNUMНа Украине зафиксирован новый летальный случай кори, сообщили 30 августа в пресс-службе Центра общественного здоровья при министерстве здравоохранения Украины, сообщается на сайте организации.

«Пятилетний мальчик, который не был вакцинирован из-за противопоказания, не смог побороть болезнь», — сказано в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что сначала заболел старший брат умершего, который также не был привит, однако не имел подобных противопоказаний.

«С начала вспышки корь унесла жизни 40 человек, в общей сложности на Украине этим заболеванием переболели более 115 000 человек», — заявили в Центре общественного здоровья.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за год заболеваемость корью в мире возросла почти в три раза. Рост заболеваемости отмечается везде, кроме Северной и Южной Америки.

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