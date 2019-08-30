Обнинск, Калужская область, , 13:11 — REGNUMК восьми года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима приговорил обнинский городской суд Калужской области 19-летнего гражданина Арабской Республики Египет, который признан виновным в покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенного организованной группой в особо крупном размере.

Как сообщила 30 августа корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора города Обнинска Галина Харчук, судебным следствием установлено, что в ноябре 2018 некий организатор преступной группы приобрел наркотическое средство в особо крупном размере общей массой более 911 гр. Затем через тайник в лесополосе наркотики были переданы гражданину Египта, который намеревался продать их в Обнинске. Впрочем, преступный умысел до конца доведен не был, поскольку наркотическое средство было изъято.

Подсудимый свою вину в совершенном преступлении признал полностью.