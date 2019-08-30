Переславль-Залесский, Ярославская область, , 12:55 — REGNUMВ Ярославской области ОМВД по Переславлю-Залесскому возбудил уголовное дело в связи со строительством дороги на территории национального парка «Плещеево озеро». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуре.

Дорога к Плещееву озеру Сергей Хабибулин

Дело возбуждено по статье «Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов». Дорогу от строящегося развлекательного заведения до берега озера построил предприниматель из Москвы.

«Установлено, что на заповедных землях в нарушение режима особо охраняемой природной территории осуществлялась отсыпка дороги до уреза воды озера Плещеево из строительного мусора и асфальтовой крошки. На момент проверки длина дороги составляла около 60 метров, ширина до 5 метров, высота отсыпного материала составляет около 0,5 м. В результате незаконных работ, почве, как объекту окружающей среды, причинен значительный ущерб», — сообщили в природоохранной прокуратуре.

Уголовное дело возбуждено по результатам прокурорской проверки. В прокуратуру обратились местные жители, которые посчитали, что стройка и развлекательного заведения, и дороги проходит незаконно.

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