Иркутск, , 12:50 — REGNUMИркутские власти обнародовали информацию, свидетельствующую о дальнейшем улучшении обстановки с лесными пожарами. По данным на утро 30 августа, в регионе отмечены три возгорания (два — в Катангском и одно — в Бодайбинском районе) общей площадью 548 га, из которых 15 га, не покрытых лесом.

Из официального сообщения следует, что все очаги возникли по причине сухих гроз.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на утро 29 августа в Приангарье был зарегистрирован один очаг (Ольхонский район) площадью в один гектар.

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