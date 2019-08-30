Омск, , 12:43 — REGNUMВ Омске активизировались мошенники. Как сообщили ИА REGNUM 30 августа в областном главке МЧС, злоумышленники звонят в детские медицинские учреждения и, представляясь «инспекторами» ведомства, предупреждают о проведении внеплановых противопожарных проверок. Для решения вопроса мошенники предлагают заплатить им деньги.

Омские спасатели просят население, индивидуальных предпринимателей, руководителей предприятий и организаций «не поддаваться на провокации мошенников». Горожан, которым поступают подобные звонки, просят обращаться в МЧС.

«Сотрудники МЧС никогда не сообщают о проверках пожарной защищенности предприятий и организаций в телефонном режиме», — говорится в сообщении ведомства.

Как уже сообщало ИА REGNUM, жительница Уфы лишилась 57 тысяч рублей, продиктовав данные банковской карты лже-сотруднику банка. Мошенник позвонил ей, представился сотрудником безопасности банка и заявил, что с её карты хотят незаконно снять деньги. Злоумышленник попросил продиктовать реквизиты карты, и доверчивая женщина сообщила ему всю необходимую информацию.

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