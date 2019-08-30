Уфа, , 12:17 — REGNUMЖительница Уфы лишилась денег, продиктовав данные банковской карты лже-сотруднику банка. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по городу Уфе.

Пострадавшая женщина рассказала следователям о том, что накануне вечером ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником безопасности банка. Он сообщил, что с ее карты хотят незаконно снять денежную сумму. Чтобы оградить женщину от мошенников он попросил продиктовать реквизиты карты.

Женщина поверила мошеннику и сообщила ему всю необходимую информацию. Позже она обнаружила, что с ее счета было снято 57 тысяч рублей.

По данному факту сотрудники полиции возбудили уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В настоящее время полицейские устанавливают личности преступников.