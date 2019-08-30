Екатеринбург, , 12:14 — REGNUMВ Екатеринбурге в результате дорожно-транспортного происшествия погиб человек. Инцидент произошёл в 10:50 по местному времени на улице Металлургов.

Как сообщает городской информационный портал «Е1» со ссылкой на данные дорожной полиции, гражданин перебегал дорогу в неположенном месте и попал под двигавшийся в сторону улицы Викулова самосвал МАЗ. Прибывшая на место происшествия скорая начала оказывать пострадавшему первую помощь, но к сожалению, мужчина скончался по дороге в больницу.

Напомним, что ранее в Свердловской области в результате столкновения двух машин на дороге недалеко от Серова погиб человек. Ещё семь, в том числе трое детей, получили ранения.