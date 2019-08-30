Бранденбург, Германия, , 12:04 — REGNUMВ Германии рейсовый автобус стал участником дорожной аварии. Инцидент произошёл накануне вечером, 29 августа, в федеральной земле Бранденбург. Об этом сообщает газета Berliner Morgenpost.

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Уточняется, что рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем на перекрестке в городе Бранденбурге-на-Хафеле. В результате, по данным местной полиции, пострадали десять человек. Среди них было восемь детей, водитель автобуса и водитель автомобиля. Ранее пожарные службы сообщали о 30 пострадавших, получивших лёгкие и средней степени тяжести травмы.

Причины автоаварии устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, серьёзная авария с участием пассажирского рейсового автобуса произошла в немецкой федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия в начале июля. Водитель не справился с управлением, в результате чего автобус перевернулся. Десять человек, включая двоих водителей, получили тяжёлые травмы, у остальные — лёгкие повреждения. Всего пострадавших — около 40 человек.

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